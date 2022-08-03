1名人妻日前拿丈夫1千元買食物，原本應剩下250元還給丈夫，但丈夫卻強硬說要還310元，要求她也要出錢，隨後夫妻2人開始對用錢爭論不休，丈夫嗆她愛計較、不為家庭著想，她也回嗆已很為對方著想，對話曝光網友紛紛傻眼「這不是婚姻，這是戰爭吧」、「夫妻間說話都能如此，日子過的很累」。

該名人妻在臉書「匿名公社」發文表示，她日前拿丈夫1000元買早餐花了200元，丈夫說還要買烤雞，於是她說要用找的800元去買，按理來說550元的烤雞，應該剩下250元還給丈夫，但丈夫卻強硬要求給還310元，還質問她「你是1元都不出？」她則回應上次是她出錢，這次輪到對方出。

1名人妻日前拿丈夫1千元買食物，原本應剩下250元還給丈夫，但丈夫卻強硬說要還310元，要求她也要出錢，隨後夫妻2人開始對用錢爭論不休。（翻攝自臉書「匿名公社」）

1名人妻日前拿丈夫1千元買食物，原本應剩下250元還給丈夫，但丈夫卻強硬說要還310元，要求她也要出錢，隨後夫妻2人開始對用錢爭論不休。（翻攝自臉書「匿名公社」）

該名丈夫則說310元是要給孩子的零用錢，還嗆原PO「只想自己爽就好，別人都去死對吧」，原PO則說家裡吃的費用她也有出過，最後夫妻2人爭論不休，丈夫再嗆她應該想清楚，認為她都不為別人著想，原PO則說她買烤雞、幫忙拿包裹都是為對方著想，認為丈夫想法太過偏激。

其他網友紛紛留言「夫妻間說話都能如此，日子過的很累，會得心病，內傷」、「這不是婚姻，這是戰爭吧」、「計較程度跟我老公有得比！一直想從女生那邊挖好處還以為自己貢獻很多，自我感覺良好」、「事實就是男生計較，女生也計較，兩方都有問題」、「大男人主義，千錯萬錯都是別人的錯」。