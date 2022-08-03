高雄市長陳其邁3日前往彌陀訪視漯底社區發展協會，關心長輩在社區關懷據點的生活情形，他表示，截至目前為止，高雄市共有474個社區關懷據點，今年底將達520個，另外一學區一日照中心比例可達到77%，希望讓長輩在地安老，落實中央推行的1個行政區、1個住宿型機構，1個國中學區、1個日間照顧中心的規劃。

彌陀區漯底里引進斗笠編製技術已有百年歷史，可稱得上是台灣斗笠的故鄉，陳其邁除向長輩請益學習做斗笠，也與大家同樂手作壽司勞作，最後分送長輩壽桃，預祝大家父親節快樂。

在接受媒體聯訪時，陳其邁就美國眾議院議長裴洛西訪台一事，表示非常歡迎裴洛西議長來台訪問，裴洛西議長是台灣的真朋友，長期關注台灣的民主、人權及安全，也在國會推動法案，支持台灣不遺餘力。

另外，透過裴洛西這次的訪問，台美雙方在安全、經濟及治理各領域都會有非常深入的對話，印證台美關係在蔡總統的主政，真朋友的真進展的情誼，有助於增進台美雙方的互信和合作。

而在裴洛西抵台後，中國隨即宣布6個演習區域，陳其邁認為，這些區域都是位於印太地區最繁忙的航運的一個路線上，所以，這一些航線對於印太地區的經濟安全，還有和平穩定都至關重要，陳其邁說，不樂見中國這種片面的改變現狀的作法，也希望說中國應該要立刻停止這種單邊的挑釁、文攻武嚇。

不但在整個國際間會引起更多反彈，是損人不利己的行為，也會讓台灣人民更加反感，陳其邁強調，相信政府、人民都有無比決心捍衛台灣的主權，國軍當然也會全力來捍衛國家的安全，這種作法只會讓台灣人更加團結。

至於中國政府對台農漁產業祭出多項封殺，陳其邁說，中國這種單邊挑釁，對於廣大台灣人民來講，其實大家都不以為然。

陳其邁說，初步在高雄部分，大概水產品在部分品項有受到影響，但這都違反國際相關規定，片面改變，其實不符合國際規範，我們會輔導業者，一方面分散市場，二方面擴展國內通路，降低衝擊。