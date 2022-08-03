頭份警分局頭份所員警1日阻止2名女子被詐。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市1天內連續發生2起詐騙集團，利用假交友真詐財手法，分別騙取林姓、吳姓女子匯款，幸經銀行行員發現有異，緊急通報頭份警分局頭份所員警趕往阻詐，讓2女保住辛苦積蓄。

第1起詐騙案件是發生在1日上午9點多，頭份警分局頭份所接獲銀行人員報案稱有詐騙案件，立即派遣警員李育庭、唐郁栩前往處理，員警到場後發現1名林姓女子正欲匯款，隨即上前關心，據林女向警方指稱，她在網路上結識1名住在義大利的網友，要來台灣看她，因沒錢買機票，請林女匯新台幣37萬元資助機票，林女不疑有它，才到銀行領款及匯款。

警方一聽就確定是「假交友真詐財」的標準手法，經不斷勸說下，林女恍然大悟，才打消匯款念頭，林女非常感謝警方積極協助保住積蓄。

同1天稍晚，頭份所員警再度接獲銀行報案又疑有詐騙案件，立即派遣頭份所警員陳鴻毅、林建丞前往處理，經查得知是1名吳姓女子聲稱，住在香港的網友要來台看她，因沒有錢買機票，請其匯新台幣14萬，吳女信以為真下，才前往銀行領款及匯款，警方同樣確認是「假交友真詐財」的手法，經不斷勸說下，吳女恍然大悟，始打消匯款念頭，吳女非常感謝警方積極協助保住積蓄。