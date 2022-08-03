全球記憶體品牌廠ADATA威剛(3260)周三推出專為創作者打造的三款ADATA ACE記憶體系列–ACE 3600 DDR4、ACE 6400 DDR5以及ACE 6400 DDR5限量版記憶體，特別挑選低延遲晶片，讓原生速度效能在未超頻前就比一般同級時脈記憶體，來得更快更有力；ACE系列也支援Intel XMP功能，無須繁複設定即可超頻。進行大量資料運算時，提供玩家和熱血創作者順暢不卡頓的使用體驗。同時相容於最新Intel與AMD平台，帶來優秀的效能表現。

多工作業不卡卡，ACE為創作者升級效能。身為創作者經常需要切換不同影像、影音或動態應用程式，來執行開檔、新增效果、算圖或輸出轉檔等多工作業，有時也要與客戶視訊電話會議溝通，或開啟多個視窗尋找素材靈感，更需面對時常性的軟體更新所帶來的沉重負載，佔用更多的記憶體資源，拖累專案執行速度。威剛深知創作動能不應受限，ACE系列記憶體訴求擁有優於一般電競平台的效能，輕鬆加速工作流程，開啟Intel XMP功能後又能超頻飆速提升檔位。針對平面設計、影音編輯與要求更嚴苛的3D運算需求客群提供DDR4 3600、DDR5 6400兩種時脈，並推出16GB雙支包裝款式。

ACE記憶體IC均經過嚴密的篩選程序，並通過嚴格的可靠度與相容性測試，確保在高強度工作狀態下，仍可維持創作者所要求的穩定表現。此外，DDR5系列記憶體搭載電源管理晶片(PMIC-Power Management IC)，提供穩定的電源供應也更為省電，其顆粒具備On-die ECC功能，可自行修正記憶體顆粒內部資料存取時產生的錯誤，為電腦提供可靠的運作環境。

ACE系列記憶體以簡約同心圓為設計概念，採用高品質鋁製鈦空灰散熱片與幻彩奈米壓印，隨不同角度呈現多層次光影變化，並搭配獨特鍍膜技術，表面不易留指紋。

除此之外，ACE系列更與知名德國印花設計師暨插畫家Mister Fred合作，推出ACE 6400 DDR5記憶體主題精裝版，Mister Fred擅長用彎曲的線條與大膽的顏色，傳達多元文化與共存共榮的宇宙觀與正能量，此次合作更以熱情歡樂的色彩打造出繽紛的蜂鳥花園，全球限量發行520件。ADATA讓記憶體不只是存儲與提升工作效能，更打造記憶體的多樣化與可能性，為創作者的裝機搭配更添獨特風格。