台北市副市長黃珊珊3日以「會員」身份出席內科發展協會「第十一屆第一次會員代表大會」，黃珊珊致詞時表示，內科是台北的瑰寶，完全靠自己努力打拚，資源沒那麼多，希望可以爭取到更多資源。致詞後除了理監事大喊「凍蒜」外，還在現場直接辦起簽書會。（鄧博仁攝）

台北內科發展協會今日舉辦第11屆第一次會員代表大會，廣邀台北市三位市長參選人，民進黨參選人陳時中前腳離開，副市長黃珊珊即到場，而黃珊珊憑藉20餘年的在地經營，受到協會熱烈歡迎，更幫黃辦起簽書會，相較於陳時中的人氣，高出許多。

陳時中到場時受到在地綠營議員及立委簇擁，媒體聯訪時紛紛卡位搶站在陳時中身旁，但陳時中進入會場後未與協會成員有太多熱情互動，上台致詞後即離場，綠營議員及立委紛紛高喊「凍蒜」協助拉抬聲勢，並護送陳時中離開會場。

而黃珊珊到場後受邀上台致詞，表示自己在20年前就擔任內科發展協會的義務法律顧問，因此陪著大家一起成長，而協會的理監事也給足面子，上台合照時帶領協會會員高喊「黃珊珊，凍蒜」，協會甚至贈送會員每人一本黃珊珊新書，並在現場辦起簽書會，場面浩蕩。

活動主辦方透露，黃珊珊每年皆參加協會舉辦的活動，包含一年兩次的捐血也都會到場，而陳時中因與理事長廖全平有私交，歷年活動也都會邀請陳時中，但陳時中因防疫繁忙，從未出席，今日是第一次前來參與盛會。

而談及裴洛西來台，黃珊珊表示，大家不要用口水戰討論，這件事情很嚴肅，黃表達立場，有朋自遠方來，不應該受到鄰居的恐嚇，而談及藍營內部對裴洛西訪台立場不一，黃珊珊則表示，每個政黨都有他的歷史包袱跟意識形態，但站在台灣的人的角度，就不會進退失據。

而柯文哲日前臉書發文表示，台灣應該左右逢源，而不是左右為難。黃珊珊今則表示，台灣人堅持自由民主不會改變，也沒要跟誰做對抗，但因此次狀況對台灣造成的傷害，必須審慎評估，黃珊珊再強調若是站在自己堅持民主的立場，就不會是左右為難，對的事就對，不對的事就是不對，似乎在呼應柯文哲的發言。