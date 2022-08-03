台東市公所今天表揚各里、社區及部落50位模範父親，最高齡為93歲的林棟樑，最年輕的是57歲的曾明義，其中，名建築師鍾昇遠的父親鍾孟康以50多歲之齡考上書記官。市長張國洲說，我們常會忽略最珍貴的父愛，祝天下的父親們爸爸節快樂。

台東市公所表示，今年的模範父親最高齡的93歲林棟樑，長期服務於台東縣農會，年終考績均為優等，曾連續4屆擔任台東縣外丹功運動協會理事長。另外，75歲的鍾孟康是台東名建築師鍾昇遠的父親，50餘歲時收起經營30多年的文具行考上書記官，曾在律師事務所服務。

而曾在公所擔任民政課長及祕書的曾世聰，在歷經基層警察、鄉鎮公所及縣府等公職後退休，積極從事志工行業，退休生活過得很充實；建和部落雕刻家陳文生作品受邀至加拿大、紐約展出。

表揚大會3日上午在桂田喜來登酒店舉辦，由市長張國洲與5位受表揚模範父親共同切蛋糕慶賀，會場外並設置立可拍照相機，爸爸們可以利用各式道具，與家人拍出Q萌的可愛照片。

張國洲表示，父親如大樹般的守護子女，不僅是家人的依靠，更有許多公益事蹟，公所透過表揚大會彰顯模範父親為家庭犧牲奉獻的精神。他說，陽光、空氣、希望、夢想都非常珍貴，但是我們常忽略珍貴的父愛，祝爸爸們父親節樂。

議長吳秀華指出，雖然還在疫情期間，儀式感還有要有，市公所的人員都非常用心辦理這次的模範父親慶祝活動，爸爸是家裡的靠山，每1位爸爸的付出，就是成就1個家庭的和樂，家庭的和樂，也才能造就安定的社會，所以爸爸是我們最要感謝的。