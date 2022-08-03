植物醫師劉蕙如出身新埔、客語流利，與北埔在地農友溝通無礙。（邱立雅攝）

農委會配合食安5環、農藥10年減半政策，推動植物醫師計畫，媒合全台各鄉鎮農會與有意願投入的植物醫師，提供農友全方位的植物健康診療服務，今年新竹縣北埔鄉農會成功爭取到1名植物醫師進駐，讓在地農友無須掛號、無須預約也無須繳費，並可向專業植物醫師請教病蟲害等相關問題，讓自家農作物長得頭好壯壯。

農友疑難雜症多，北埔鄉農會為爭取植物醫師進駐，已準備2年時間改善環境與設備。北埔鄉農會表示，直銷站配合的農友就有120人，在不同季節會提供不同農特產品販售，農作物種類多、問題也多，為解決農友栽種與植物病蟲害的問題，若能由植物醫師專業的診斷、輔導，可補足農會之不足。

此次北埔農會成功覓得擁有植醫碩士學位專業的植物醫師劉蕙如，已進駐農會1個月時間，診斷數量多達70件。目前北埔栽種最大宗還是柑橘、水稻、蔬菜以及柿子，劉蕙如建議農友有問題最好帶植株樣本前來，若初步無法釐清問題，就會去田間實際觀察栽培環境，再做出正確診斷，若還是無法解決，則會尋求改良場、植物教學醫院的幫助，甚至轉診給相關病蟲害專家。

出身新埔、客語流利劉蕙如笑稱自己就像人醫的家醫科醫師，農友有任何疑難雜症先來找她，透過初步的診斷，再開立解方，包括物理、生物、操作等防治以及用藥清單、友善資材的運用，以整合性管理的概念達到農藥10年減半政策。劉蕙如強調，食品安全要從源頭把關，若有植物醫師把關用藥，農藥風險才會降低。