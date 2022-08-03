台灣之心4位鄉鎮長，體驗手沖咖啡。（廖志晃攝）

台灣之心4位鄉鎮長和精品咖啡業者，歡迎大家跟著咖啡去旅行。（廖志晃攝）

南投縣生產的優質咖啡，在國內外競賽揚名立萬，吸引遊客聞香而來；日月潭國家風景區管理處整合埔里鎮、仁愛鄉、國姓鄉及魚池鄉4鄉鎮，打造「台灣之心」咖啡旅遊品牌，8月起陸續在各鄉鎮推出咖啡饗宴，歡迎大家跟著咖啡去旅行。

台灣之心4鄉鎮，3日在埔里鎮妮娜巧克力夢想城堡，以「台灣之心啡玩不可」為主題，推薦疫後時代咖啡旅遊新體驗，由日月潭國家風景區管理處長簡慶發主持，埔里鎮長廖志城、國姓鄉長丘埔生、魚池鄉長劉啟帆、仁愛鄉代理鄉長張子孝擔任代言人；縣府觀光處長陳志賢、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、全國民宿聯合會理事長張心盈、南投縣觀光產業聯盟盟主魏振宇、及北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋等人都共襄盛舉。

觀光產業遭疫情重創，為促進疫後觀光振興，交通部觀光局鼓勵各地成立旅遊行銷組織，台灣之心正是全國第1個觀光圈共識組織。陳志賢指出，日管處結合4鄉鎮，將區域行銷效益最大化，也是其他鄉鎮整合行銷的標竿。

廖志城表示，定點旅遊是現代趨勢，希望縣府觀光處盤點全縣所有的觀光產業、民宿、農特產和美食商店，全部在網路呈現，方便遊客上網按圖索驥；魏振宇則期許整合行銷從台灣之心出發，未來能夠擴展到全縣。

台灣之心4鄉鎮的旅遊景點豐富，擁有多元農特產品及獨具特色的咖啡產業，透過產官學合作進行觀光資源盤點，進行整合行銷，要讓民眾感受全新的旅遊體驗。

4鄉鎮接力舉辦的咖啡饗宴，首先由「仁愛鄉咖啡盛會」於8月13日在埔里鎮18℃巧克力工房揭開序幕；國姓鄉咖啡節於8月20日在泰雅渡假村登場。

「台灣之心啡玩不可」4鄉鎮聯合行銷，將於8月27日在國姓客家展演廣場舉行；埔里鎮「樹石咖啡展」於9月24、25日在埔里花卉物流中心舉行；魚池鄉「日月潭農樂園」則將於於12月3、4日在日月潭向山遊客中心舉行。