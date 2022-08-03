美國眾議院議長裴洛西昨（2）日抵台，引發大陸動作頻頻。對此，「清水孟國際塔羅」小孟老師提到，自己在年初時曾分析今年國運，民國111年是三強鼎立、炮火之年，果不其然然俄烏戰爭、兩岸紛爭。小孟老師預告，未來大陸會強力打壓台灣、頻繁軍演，「斐洛西來台，台灣很危險，2025年更危險！」

小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文表示，年初他預測國運抽塔羅牌，結果是權杖五正位，代表台灣與大陸的關係會更緊張，大陸禁止台灣的農產品、食品都只是開胃菜，還有很多項目未來會禁止、不會一次禁完，因為一次禁完後面沒有籌碼再恐嚇。

小孟老師說明，未來一周大陸會利用各種國際組織打壓台灣，讓美國顔面盡失，下半年台灣仍會陷入美中角力，經濟會受影響，不過會有國際友邦協助化解困境，「然而權杖五也顯示接下來中共會很頻繁的軍演，也會製造很多讓國人信心低落的感覺，以民逼政」。

小孟老師預測，近2年不會打杖，但下一次會兩岸危機時間點會落在2025年之後，因為屆時會有外力讓台灣必須選擇靠哪邊，若無法維持現狀務必要選擇哪一邊時才是最重大的危機。

小孟老師也為大陸領導人習近平抽塔羅牌，結果是力量牌，代表他很想打、但在忍耐，他在等大陸經濟變成強權、政權更穩定時再出手，對他來說現在打一點意義也沒有，不會落入俄羅斯先打再說的困境，此牌顯示會忍耐的人才是最恐佈的人，「不過接下來的軍事行動是真的挺嚇人的要有心理建設」。