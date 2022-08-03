詐騙集團詐梗無所不用！某銀行員日前向台中警方表示，有個帳戶近期有數筆不明大額資金匯入後卻立即遭到提領，警覺有異常，所以向正在現場進行防詐宣導的員警求助，警追查發現28歲呂姓男子自稱公司會計欲提領公司貨款，追問細節後戳破他的謊言，這些錢差點都進了詐團口袋，警詢後依法將呂嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市警第二分局永興派出所員警趕抵該銀行訪視，並宣導詐團最新的詐騙手法，機警的行員舉一反三，向員警反映，正好一個近期新開帳戶有大筆款項匯入，帳戶內陸續匯入的443萬元卻要全部提領，經警方抽絲剥繭，意外逮捕詐團車手及成功保住民眾積蓄。

對於警方的質疑，呂男表示，自己是看到臉書上應徵會計的徵才廣告，月薪4萬元，工作內容即為配合公司指令到銀行提領公司貨款，警方再追問細節，呂支吾其詞，就是不清楚不知道，警懷疑呂身為公司會計，應該清楚公司帳款來源，而且公司負責人又無法立即聯繫，顯非一般公司所為。

警方將呂帶回派出所詳查，發現其中一筆180萬元是一名林姓婦人剛匯入的款項，經聯繫林婦，方才恍然大悟自己誤信投資股票明牌，被詐團騙的團團轉，自己的辛苦積蓄差點就一去不回，非常感謝警方的積極作為，讓她失而復得。

台中市警第二分局長陳家銘表示，警方與北區34家金融機構組成防詐聯盟，並推「警銀聯阻防詐連線」，透過警察機構與金融機構的合作，提升金融機構協助攔阻民眾遭詐騙之效能，及時攔阻守護，今年1月至7月已成功阻詐23件，攔阻金額達1千937萬2049元，較去年同期攔阻8件，阻詐效能增加3倍，守護民眾荷包不遺餘力。