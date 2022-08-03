大陸去年陸續以檢疫為由，禁止我國鳳梨、釋迦及蓮霧輸入後，大陸近日再以未完成註冊、檢疫及檢出新冠肺炎病毒為由，禁止我國部分出口業者、柑橘、竹筴魚及白帶魚輸入，為了強化內銷，農委會再推出30萬份、200元的農遊券。

農委會主委陳吉仲表示，將在8月8日在農產嘉年華、鱻魚購及漁業嘉年華等平台設立專區，並由農業科技研究院設置專線電話與團購資訊提供企業諮詢外，而且如果民眾在農漁會、農良直賣所及相關訂購平台或通路選購的民眾，消費滿600元就有機會抽中30萬份的200元農遊券。