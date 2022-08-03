鬼門開期間為防止厄運找上門，不少民間禁忌須注意，不過命理師小孟老師日前在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分享貼文，表示以下４生肖七夕開始「家運、財運、事業」超旺，事業也能蒸蒸日上，一路順利到鬼門關都不是問題！

４生肖七夕開始財運滾滾來。(示意圖/翻攝自達志影像)

＃生肖「龍」的人：家運亨通，帶旺家人。

雖然小孟老師曾分享貼文，表示「今年虎年七夕為大凶」，但屬龍的人七夕之後家運非常好，一家人可以相處和樂，若對於投資有新的目標及想法，可以和家人分享、溝通，全家人都會因為你的投資提議一起發大財。

＃生肖「兔」的人：升官加薪，業績攀升。

屬兔的朋友若想要升官加薪，在七夕當日可以主動跟主管提示一下，說不定主管就會將此事默默放心裡，不用幾日就真的幫你調薪；若有想換單位，也可以利用「七夕後的第一天」提出，或許就能如願以償喔！

＃生肖「馬」的人：機會湧現，旺到破表。

在七夕當天若能向神明祈求財富，你的財運能量會加倍提升，由其是創業的人效果會更加明顯。

＃生肖「虎」的人：投資大旺，找到財源。

屬虎的人，一樣在七夕過後可試著加碼一些股票基金，若手上有不錯的標，建議不要賣繼續投資會有更好成效。

好運到來，也別忽略一些風險。(示意圖/翻攝自Shutterstock)

以上４生肖想要升官發財就要好好把握時機！當然投資還是要隨時提高警覺不要鬆懈，面對高報酬率投資，同時也要有面對高風險的準備，適度掌握才能財運常紅！