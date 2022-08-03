商總理事長許舒博今日發表有關「大陸天然砂今起暫停對台出口 台柑橘類、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚禁輸陸」的看法。

繼大陸海關總署8月1日宣布禁止台灣一百多家食品廠產品進口，今日大陸商務部發布公告，暫停天然砂對台灣地區出口；大陸海關總署也再宣布，今天起暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸，商總許舒博再次重申，不要讓兩岸政治上的問題繼續傷害廣大兩岸人民的情感。

許舒博觀察兩岸貿易緊緊相依互補，可以分為兩個部分，一是大陸需要台灣的，如製造業、高科技，暫時不會受到影響；而台灣需要大陸的，如公共建設、建築業需要的天然砂，以及仰賴出口外貿的台灣食品和農漁產品，大陸則予禁止。

許舒博說明，此次兩岸問題，傷害最大的就是食品業、食品加工業甚至是農漁產業，根據農委會統計，我國去年生鮮的「其他柑橘類」共外銷2886公噸，其中外銷至中國大陸達2483公噸、外銷大陸比率達8成6；「白帶魚，生鮮或冷藏」去年外銷9146公噸、全部都外銷至大陸、外銷大陸比率近100％；「冷凍竹筴魚」去年外銷4226公噸，其中中國大陸占2161公噸、外銷大陸比率達5成。

目前仍看不到政府提出具體作為，以降低傷害，如加強外銷的推展，或是擴大通路。以柑橘為例，這是屬於秋冬的水果，目前還未大量生產，農委會應於此時計劃性降低產量，如可推出「疏果計畫」，將品質不好的小果或落果，先收掉作成有機化肥。又如限制天然砂輸台，將影響我工程進度與原物料高漲，尤其颱風季節即將到來，若屆時河川沖刷嚴重，政府又應如何解決？

許舒博表示，除了貿易障礙，兩岸刻正陷入兵凶戰危之局勢，大陸對台環島軍演，我國防部以不避戰回應，軍事上劍拔弩張，兩岸領導人一定要運用大智慧，儘快化解兩岸人民的焦慮與不安。

許舒博強調，台灣是以出口為導向的國家，大陸仍為台灣最大的出口市場和最大順差來源，兩岸應儘快恢復正常溝通與協商，讓兩岸經貿恢復過往穩定蓬勃發展；而有關目前因大陸貿易阻礙受創之產業，我政府也應儘速提出配套措施，協助產業度過難關。