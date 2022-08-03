雲林縣北港牛墟人潮多，北港鎮公所持續防疫工作不鬆懈。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港牛墟整地重新啟用後，場地擴大1倍以上，可容納300多個攤位，每逢開市日人潮眾多，最近疫情趨緩，不少夜市、早市已放鬆防疫工作，不過北港牛墟仍在入口處設置防疫站，公所3日表示牛墟人潮來自北港周邊各鄉鎮，有必要持續進行防疫工作，才能確保大家安全。

北港牛墟去年6、7月因疫情休市，重新開市後北港鎮公所牛墟管理委員會實施單一出入口、實聯制、酒精消毒、禁止邊走邊吃等防疫措施，今年5月確診人數激增，牛墟持續加強防疫，目前疫情趨緩，管理委員會取消實聯制，但仍維持單一出入口、酒精消毒、禁止邊走邊吃。

管理委員會表示，牛墟擴大營運後，人潮也相對增加，不僅北港在地民眾來採購，也吸引周邊水林、元長、口湖鄉民，以及嘉義縣新港、六腳、蒜頭民眾跨縣而來，尖峰時段人潮密度相當高，因此有必要持續防疫，最基本的單一出入口、酒精消毒、禁止邊走邊吃的規定不可偏廢。

北港鎮公所機要祕書蕭美文說，北港牛墟每逢國曆日期尾數3、6、9日開市，每3天1市，雖然已沒有牛隻交易，但什麼都賣，特色小吃、農漁產品、古玩、二手商品應有盡有，吸引民眾前來挖寶，加上最近雲林縣政府在牛墟附近的北港糖廠舉辦「農業設計展」，讓牛墟人潮比以往明顯增加。

民眾指出，最近疫情趨緩，大部分夜市、傳統菜市場呈現「類解封」狀態，雖然大家都有戴口罩，但開始出現邊走邊吃情況，讓人看了相當擔心，北港牛墟持續防疫不鬆懈，去採購時比較令人安心，大家都很支持管理委員會的作法。