發展綠色運輸，台中市近幾年大力推行公車汰換為電動公車，交通局指出，目前全市已經上路營運的電動公車共有240部，日前中央又核定補助，今年預計電動公車數量可達322部，預計汰換的路線為巨業交通305路，也就是說，今年內電動公車將首度駛進海線地區。

交通局長葉昭甫表示，市府近幾年推動「藍天白雲行動計畫」，針對固定、移動汙染源加強管制，在移動汙染源部分，配合中央「2030市區公車電動化執行計畫」政策，鼓勵公車業者逐年汰換電動公車，另市府7月起實施的6大幹線公車也配合電動化目標，盼藉以提升公共運輸服務品質。

葉昭甫強調，台中市電動公車的數量逐年增加，原本全是電動公車營運數量已達240部，今年又獲得中央核定補助，到年底全市電動公車數量將達到322部；電動公車的能源使用效率高且不會汙染空氣、乘坐平穩舒適、行駛時安靜無噪音，市府除協助業者爭取補助款，並給予電動公車業者優先路權，提高業者汰換車輛的意願。

交通局強調，最近獲核定的16部電動公車汰換經費，將用於補助巨業交通305路公車，該路線公車從台中車站發車，沿台灣大道往清水、沙鹿及大甲方向行駛，沿途經過忠明國小、台中榮總、澄清醫院、靜宜大學、東海大學及弘光科大等多所學校與醫院，這也是電動公車首度駛進海線地區，盼帶給海線民眾不一樣的乘車體驗。

交通局指出，電動公車的車頭、車尾圖樣都為「白底綠閃電」，藉以強調其環保、快速便捷的特性，民眾多多搭乘，身體力行做環保。