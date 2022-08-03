前新聞局長鍾琴與不願配合到意見表達區域。（王揚傑攝）

鍾琴闖入車道，員警即將她拉回。（王揚傑攝）

白狼張安樂率眾到場抗議。（王揚傑攝）

美國眾議院議長裴洛西今（3）日下午至位於新北市新店區的景美人權園區參訪，新北市警察局事前接獲情資，統促黨總裁白狼張安樂及少數團體將到場抗議，警方出動300名警力維安，前新聞局長鍾琴不配合警方管制，兩度與警方推擠，引發騷動，但不久即平息，整體秩序大致良好。

今天下午2時許裴洛西尚未抵達園區，場外包括大陳島鄉情文化促進會、勞動黨、藍天行動聯盟及統促黨等共30餘人已陸續到場，警方在景美人權園區斜對面劃設「意見表達區」，將抗議民眾限制於該區域內，抗議民眾手持「反對裴洛西訪台」、「台避兩岸戰禍」標語，高喊「裴洛西，滾出去！」表達不歡迎裴洛西訪台。

前新聞局長鍾琴手持「滾」字布條到場，員警請她到意見表達區內，但鍾琴不願配合，高分貝詢問「我為什麼不能在這裡？警察不能限制我的自由！」首度與員警拉扯，員警向她勸導許久，鍾琴才走向限制區域。

稍晚裴洛西車隊抵達時，鍾琴突然手張抗議布條衝進車道，雖然距離甚遠，不會影響車隊行進，但警方仍迅速將鍾琴拉回，雙方再度發生拉扯，所幸未釀衝突。

白狼張安樂則在場發表言論，批評裴洛西訪問景美人權園區相當諷刺，指稱美國本就不是人權國家，要美國先讓印地安人獨立、讓黑人獨立，再來談台獨的問題。

下午3時許警方第一次舉牌警告，要求抗議群眾解散，不久後天空飄起小雨，抗議團體未等裴洛西離開即各自分批解散。