2022 上半年告一個段落，命理專家詹惟中就說，下半年想轉運可得把握中元普渡好時機，用對的東西款待好兄弟。他提到中元節供品若選高油脂的東西難免沒胃口，民眾可考慮選「吉利果」，象徵把健康、財運、平安及好運一網打盡。吉利果其實指的就是奇異果，Zespri強打營養小金礦不只營養豐富，外型圓滿也討喜，適合當作開運供品。

詹惟中提醒，除了挑選諧音、形狀圓，帶有好意頭的水果外，選對顏色拜起來更有加分的效果。例如綠色可招正財，還能幫助強化工作和事業上的創意和邏輯思維，有助於考試、求學等開運，舉凡想增強工作表現、升遷、考運、創作能量或創業運勢的人，都可以拜綠色的水果。而黃色象徵黃金可以招偏財，凡是想要增強業績、加薪或招財，都可以拜黃色水果，還能帶來金錢財富上的智慧與行動能力。

詹惟中補充，在公司行號或是辦公大樓祭祀時，更需要利用供品的五行顏色調節工作能量場，從五行上來說，綠色屬木，木亦代表著草木茂盛，透過綠色水果帶來職場的長輩緣及貴人緣；而黃色則屬金，與黃色水果金金相生創造雙贏，為公司求財求運，擺放的方式則是要將水果擺放成三角金字塔狀，金字塔是由下往上堆疊，可象徵財運及業績向上，把握中元下半年開運秘訣，拜對供品，財富就來。

Zespri奇異果特有酸甜清香的美味及高營養價值，含有滿滿的正向能量，除了是好運的吉利果之外還有營養小金礦的美名。富含維生素C可提升活力，提升心理狀態、帶來愉悅感。