國立台東專科學校辦理教師研習「農遊皮革趣」，許多教師們「早到晚退」，返回飯店仍趕工到深夜，甚至為縫製皮革手指貼滿OK繃也不喊累。（蔡旻妤攝）

來自新北市立鶯歌工商廣告設計科的老師陳奕伶是第2次參與研習，她說，廣設科含括文創商品相關課程，較少運用皮革。（蔡旻妤攝）

國立台東專科學校辦理全國教師赴公民營機構研習「農遊皮革趣」。（蔡旻妤攝）

國立台東專科學校辦理全國教師赴公民營機構研習「農遊皮革趣」。（蔡旻妤攝）

國立台東專科學校辦理全國教師赴公民營機構研習「農遊皮革趣」。（蔡旻妤攝）

國立台東專科學校辦理全國教師赴公民營機構研習「農遊皮革趣」，邀請丹尼皮革坊負責人洪成擔任講師， 開放30位名額卻吸引來自全台百位教師報名，為期10天的密集課程帶來滿滿收穫。許多教師們不僅「早到晚退」，返回飯店仍趕工到深夜，甚至為縫製皮革手指貼滿OK繃也不喊累。

從皮革認識、裁切、製版、鉻鞣皮革油邊處理、細磨、植鞣皮染色到壓印縫製、五金安裝及皮件保養。在洪成的指導下，老師們挑戰不同的製包技法，親手作出2款時尚精品包，等待期間則製作符合在地特色的皮革小熱氣球。

國立花蓮高農畜保科老師張郁潔說，動物副產品多半以食用為主，皮類副產品則多用於獸醫課程的縫合教學，或熬成膠類做成軟糖或吉利丁。首次學習皮件加工，對她來說是很新的嘗試，跨出舒適圈，與不同領域教師彼此交流學習，互相鼓勵，未來也計畫在課程中指導學生製作皮件。

來自新北市立鶯歌工商廣告設計科的老師陳奕伶是第2次參與研習，她說，廣設科含括文創商品相關課程，但多偏向平面廣告，較少運用皮革，藉由研習所學，可以指導學生製作簡單的皮件飾品，引入教學後，也獲得學生回饋。

洪成說，製作琳迪包、伊芙琳2種皮革包縫製時間冗長，需要耐性，教師們很快進入狀況，也非常認真敬業，所有工序都親力親為、每天都提早到研習會場、直到5點還不願離開，課後返回飯店仍繼續加班趕工到深夜。

另外，配合皮革工序等待時間，課程邀請太麻里角琉璃工坊老師鄭楚玄，結合台東在地原住民特色製作防疫琉璃口罩扣，介紹在地特色農業種子，製作皮革與種子吊飾。

台東專科學校實習輔導組長張淑芬表示，日後邀請更多在地工藝師辦理研習，落實技職教育與產業接軌。高職部主任李慶憲說，藉由研習讓教師的教學更貼近產業需求，同時符合12年國教新課綱，重視技術型高中學生培養務實致用及跨群科能力。