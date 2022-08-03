挖掘明日之星，台北市商業處輔導台北市新中華路影音電器街，促進會辦理一年一度的歌唱比賽，力邀喜歡唱歌的你找到舞台發揮。即日起至8月10日止，「響樂音樂祭」歌唱比賽熱烈報名中，誠摯邀請喜歡唱歌的朋友們，用歌聲向大家傳遞對音樂的熱情，今年比賽獎項由國內外知名品牌大力支持，鼓勵大家踴躍報名參加。

台北市新中華路影音電器街促進會理事長黃意婷表示，身處在影音世代，影音街主要販售影音設備，為了將影音、影像、數位三方融合，今年歌唱比賽突破以往規定以「影片」方式報名，用自己的風格拍攝歌唱影片參賽，此次活動更特別邀請有療癒女聲之稱「楊淨宇」擔任今年的歌唱大使，以及人氣創作YouTuber「橘子留聲機OrangePhonograph」共同廣邀，喜歡唱歌的朋友們一起報名~響樂音樂祭歌唱活動。

促進會表示，今年歌唱比賽將於111年8月17日在「中華路影音街」臉書公布入選決賽名單，決賽將於111年8月19日至8月28日在活動網站以投票方式進行。此外今年比賽獎項更是吸睛指數破表，如EPSON EF-11 Mini雷射投影機、Focal Spirit Classic密閉式耳罩耳機還有Pioneer MRX-3-B藍牙無線揚聲器系統等優質大獎。此次評審團隊還特別邀請客語金曲歌王謝宇威、音樂製作人李昀陵以及資深音樂工作者陳廷婷，希望在台灣歌壇及給予參賽者有更多回饋。

為了鼓勵民眾參與，本次活動還加碼推出「線上發票登錄抽獎」活動，即日起至8月31日前於商圈活動指定店家消費不限金額憑發票或收據，至中華路影音官方LINE登錄發票就有機會抽中Gogoro VIVA KEYLESS及可口可樂超值組合。