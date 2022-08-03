現在已經是2022年，卻仍有許多人對愛存在著許多既定觀念。不過當我們在閱讀書籍及觀看電影時，不難發現同志情感在近年已不再是人們難以啟齒的話題。或許我們和他們性向不同，卻依然能透過藝術作品感受到他們想傳達的濃濃情感，並讓人感同身受。今天要和大家推薦幾部Netflix上就看得到的幾部同志愛情片，拍攝手法都非常唯美，故事線也令人印象深刻，值得一看。

《盛夏光年》

由小說改編的電影《盛夏光年》於2006年上映，可以看到當初的張睿家和張孝全都還十分青澀，演出時兩人都才20。兩人是要好的兒時玩伴，也因個性差異極大而意外地互補。兩人的好感情卻在一名轉學生慧嘉（楊淇 飾）到來後發生了不一樣的轉變，也讓正行（張睿家 飾）意識到自己對守恆（張孝全 飾）有著別於友情的不同情愫，此片也讓張睿家一舉拿下了金馬最佳新人獎。

《以你的名字呼喚我》

原本是衝著Timothée Chalamet的美貌看的，卻無法忽視絕美的義大利鄉村風景，進而深陷其中。《以你的名字呼喚我》描述一名十七歲少年 Elio（Timothée Chalamet 飾），幫父親接待一名來義大利打工度假的年輕學者 Oliver（Armie Hammer 飾）結果愛上對方的故事。整部劇情沒有誇張的劇情，反而非常貼近現實生活中的愛情，但也正因如此，才美麗的讓人心痛。

《丹麥女孩》

上映時就造成轟動的電影《丹麥女孩》應該不少人已經看過了，沒看過的也對劇情略知一二。但不同於別部著重在兩位男主角的感情線，這部較多刻畫的是男主找尋自我的心理掙扎劇情。除了男主角Lili（Eddie Redmayne 飾）面對變性的無所畏懼外，老婆Gerda（Alicia Vikander 飾）對他堅貞的愛也是一大淚點。能在19世紀那個民風尚未開放的年代如此勇敢，《丹麥女孩》絕對是奠定同志愛情的一大地基石。

《刻在你心底的名字》

《刻在你心底的名字》曾被譽為「後勁最強的初戀電影」，描述的是剛解嚴的台灣，兩個高中同學阿漢（陳昊森 飾）與 Birdy（曾敬驊 飾），與學妹班班（邵奕玫 飾）的三角關係。在時代壓力下，阿漢（陳昊森 飾）感動了對性向感到迷失、無法面對自己的青少年。二人的好演技加持下，這部也成為台灣影史首部票房突破一億新台幣的同志題材電影。

以上4部電影以不同角度詮釋同志愛情，他們的愛和大家沒有不同，卻在不同時空背景下都承受著一定壓力。其中小編最喜歡的是《以你的名字呼喚我》，這部不單單以浪漫寫實角度描繪了同志情愛，男主Elio讓我們想起大膽去愛又勇敢失去的每個曾經，令人印象深刻。