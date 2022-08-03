有這種男友趕快逃！1名女網友日前因月經晚來，把擔憂情緒分享給男友，所幸10天後月經來了，她也向男友抱怨經痛很不舒服，沒想到男友當場回她「沒來在靠X，來了又在靠X」，讓她瞬間心涼；其他網友暴怒說「就真的很痛啊，他是在靠X什麼」、「可以分了吧」。

該名女網友在Dcard上發文表示，她日前發現生理期晚來，在等待的過程中她內心相當糾結，不斷胡思亂想，並把複雜心情告知男友，問對方該怎麼辦，不料10天後生理期來了，她因為經痛非常不舒服，向男友抱怨後，對方竟傳來2句話「沒來在靠X，來了又在靠X」，讓她瞬間心涼。

女網友因為月經晚來，把擔憂情緒分享給男友，所幸後來10天後月經來了，她向男友抱怨經痛不舒服，沒想到男友當場回她「沒來在靠X，來了又在靠X」。（翻攝自Dcard）

女網友因為月經晚來，把擔憂情緒分享給男友，所幸後來10天後月經來了，她向男友抱怨經痛不舒服，沒想到男友當場回她「沒來在靠X，來了又在靠X」。（翻攝自Dcard）

該女網友說，月經晚來10天，「會經痛的女孩們都知道到底有多痛吧」，但男友卻認為她一直在「靠X」，她事後將對話截圖PO文，問網友說「妳們的另一半這樣回，是不是會超生氣」，文章吸引上百則留言，其他網友紛紛痛批「就真的很痛啊，他是在靠X什麼」、「可以分了吧」。

也有網友留言「跟他分手，他要碎嘴的話就回他，不分你說我靠X，我要分換你在唧唧歪歪，是不是男人」、「會懷孕的是女生，不是男生，講風涼話當然輕鬆」、「要是我就會回，分手就不需要聽你靠X了，再見」、「我會直接把用過的衛生棉甩他臉上」、「不分手還留著過中秋嗎」。