佐登-KY(4190)耗時7年斥資30億元打造的亞太最大美容生技園區最快將在9月中、最慢10月上旬開園開園，執行長陳佳琦說，隨著疫情的趨緩，尚未開園就已接獲4000人的入園訂單，10月有全運會、國慶煙火陸續在嘉義舉辦，園區也會開辦音樂祭，緊接著又有過年的旅遊旺季，第4季觀光區業績可望成為今年營運新的動能。

佐登上半年積極整頓大陸加盟店，沒有進貨的加盟店進行淘汰，因此，2002上半年全球店數降到590家，其中含加盟店328家，上半年業績表現也差強人意。不過，下半年度即將推出兩項新產品和課程，又有第4季有觀光園區營收加入營運貢獻行列，預期今年營收能轉為個位數年增成長。

佐登打造的亞太最大美容生技園區占地1.5萬坪，規畫四年、興建三年，陳佳琦說，剛開始規劃的時候，原本預期每年創造40萬的觀光人次，但隨著台灣民眾旅遊習慣改變，在加上疫情的影響，現在將觀光人次的目標，上修到200萬次，預估團客與散客比例約7:3，。她說，希望這個國內最大觀光工廠，透過線上線下(OMO)整合，把人流導入電商、SPA及生活美容與醫美的會員經濟，也盼望明、後年期望能承接國際大型代工訂單。

陳佳琦說，以往經由傳統行銷手段，如廣告等導流到生活美容的SPA會員，單人成本約在1,500元左右，這個園區的落成，龐大的入園人次，希望可以有1~2成能轉入集團電商平台，這1~2成希望能有3~5%引流至生活美容會員，生活美容會員的2~3%能轉進醫美，如此一來，對公司的營運將會非常有助益。