歐元區商業活動在七月陷入萎縮，為2021年初以來首見。由於面臨生活成本上升的危機，消費者選擇縮減開支；根據該調查顯示，經濟的前景趨向黯淡。

歐元區七月的標普全球綜合PMI終值來到49.9，略高於初值預估的49.4，來到近17個月新低，並且遠低於六月的52.0。

標普全球首席經濟學家Chris Williamson說，歐元區的經濟前景在第三季之初顯得更加黯淡，最新的調查數據透露了七月的經濟可能出現衰退。

「飆升的通膨、利率上升，以及特別是能源領域的供應擔憂，都讓產出和需求出現近10年來最大的下降，除了疫情期間以外」。

雖然物價的上漲有所趨緩，但是仍在較高的漲幅；新商業指數從50.0跌到47.6，並為2020年11月以來低點。

歐元區涵蓋服務業的PMI終值，從53.0降到51.2，高於初值預估的50.6。相較之下，本周一公布的製造業PMI終值則首次陷入萎縮，為49.8。

由於顧客都待在家中，服務業需求降低，企業不感到樂觀；商業預期指數從58.5跌到56.8，為自2020年10月以來新低，當時主要受到新冠疫情衝擊。

Williamson說，在放寬防疫管制之後，消費者增加支出的希望再次受到打擊；民眾越來越擔心生活成本的上升，使得可支配所得被限縮到僅購買生活必需品。