桃園雲豹職業籃球隊球員羅振峰、盧捷閔、劉宏柏，及啦啦隊電豹女儀諪、小楓、語萱今天（3日）一同到桃園A19環球購物中心iSKI滑雪俱樂部開箱體驗室內滑雪，眾人在盛夏熱暑可以參與勁涼活動，不止透心涼更大呼過癮，直言下次還要再來。

雲豹為深耕桃園，將持續進行在地活動，此次為第二彈，除與夢想體育學院合作舉辦的「擁豹夢想」夏令營、此次的iSKI滑雪外，本週五、六(5、6日)將進行第三彈，出席桃園啤酒節活動，電豹女不但連兩天出席，現場還會販售雲豹聯名啤酒「豹有感」，電豹女當天也將會至攤位與球迷們互動。

雲豹球員與電豹女現身球團新賽季贊助商iSKI滑雪俱樂部桃園店，難得體驗了滑雪活動，從未滑雪過的羅振峰說：「沒想到在桃園就能體驗滑雪，會想要帶家人來玩。」

同為滑雪初學者的盧捷閔、劉宏柏也表示，雖然過程中摔倒好幾次，但越摔越勇，首次體驗滑雪的感覺很新鮮。語萱、小楓、儀諪則興奮說：「超好玩！雖然會大爆汗，但感覺真的像在滑雪，現場教練們也都很有耐心指導我們。」

iSKI滑雪俱樂部目前全台僅3家據點，擁有時速高達35公里、坡度10到20度全台唯一歐洲原裝進口的滑雪機，模擬各種訓練情境設定的無限雪道及擬真雪毯，由多名教學經驗豐富、專業資深的滑雪教練們，依照各年齡與程度分級規劃滑雪課程，現場也提供滑雪全套裝備、護具等，打造頂級「室內滑學場」。

雲豹球員劉宏柏體驗室內滑雪。（桃園雲豹提供）