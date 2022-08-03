美國眾議院議長裴洛西訪台，讓不少輿論擔心可能會造成兩岸軍事關係緊張，有網友就翻出中國古代的預言奇書《推背圖》，發現其中所述，和目前裴洛西訪台的情況有高度穩合，讓他看了起雞皮疙瘩，忍不住說，「懂的就懂，水很深！」

《推背圖》有古今第一奇書之稱，教育部國語辭典指出，這本書主要是用來預言朝代的命運和興衰，相傳為唐代李淳風與袁天綱共同編著，總共有60張圖，每圖附上一首七言詩，編至第60圖袁推李背結束，因此被稱為《推背圖》。

原PO今（3）日在《PTT八卦板》發文，認為裴洛西訪台一事與《推背圖》42象吻合，簡直和目前台灣的處境相符，直說「完全寫明了發生的事，懂的就懂，水很深」。

《推背圖》第42象記載，「美人自西來，朝中日漸安，長弓在地，危而不危，頌曰，西方女子琵琶仙，皎皎衣裳色更鮮，此時渾跡居朝市，閙亂君臣百萬般」。

對此，有國文老師說明，「美人自西來，朝中日漸安」意思是，有一個女子從西方來到中原，雖然可能會帶來波瀾，但最後還是會平安度過。

有國文老師解釋《推背圖》首句，意思是，有一個女子從西方來到中原，雖然可能會帶來波瀾，但最後還是會平安度過。（圖／擷取自PTT）

「長弓在地，危而不危」，其中「長弓」是遠射武器，在現代可視為各種飛彈，言下之意就是，各國備妥軍力，處於隨時都可能開戰的階段，「危而不為」則是說，實際上不至於有這樣的危機。

「西方女子琵琶仙，皎皎衣裳色更鮮」，則點名了這個女子的外貌像是仙女一般，穿著潔白鮮豔的衣裳更增添美豔姿態。

「此時渾跡居朝市，閙亂君臣百萬般」，說明這名女子起初隱匿在鬧市之中，雖然隱居人多混雜的市集，但還是百般擾亂朝廷或是君臣，將國家搞得烏煙瘴氣。

貼文曝光後引發熱議，《推背圖》中的預言讓許多網友瞬間聯想到裴洛西訪台的情況，紛紛留言，「反正我信了」、「起雞皮疙瘩欸」、「真的很猛，推背圖」，但也有許多網友看了忍不住吐槽，「愛怎麼解釋都行啊」、「裴洛西她穿粉紅色欸」、「笑死硬要」、「這象是指韓戰啦，有朝有鮮」、「有笑有推」。