鐵道旅遊正夯，現在搭夢幻的「環島之星Hello Kitty繽紛列車」還能來趟追星之旅。歌手吳青峰日前宣布2022《馬拉美的沙龍》演唱會即將於台北、高雄展開，本周一開賣門票旋即被秒殺，易遊網讓沒搶到票的粉絲還有機會聽青峰的演唱會，獨家推出高雄場「環島之星套票」，包含演唱會門票、來回交通和飯店2住宿一次包辦，每人最低5900元起，明（4日）中午12點在易遊網官網限量開賣套票，售完為止。

「環島之星Hello Kitty繽紛列車」擁有多項娛樂設施，不僅好玩又好拍。（易遊網提供）

大批歌迷引頸期待的《馬拉美的沙龍》演唱會，由青峰化身音樂領導員，引領大家走進他的音樂世界，細細品味他觸動人心的療癒美聲，以及從未公開發表過的珍貴作品，讓粉絲們沉浸在如詩如畫的聽覺饗宴。易遊網這次為粉絲們卡位推出的高雄場限量套票，將於8月13日晚間17點於衛武營國家藝術文化中心3樓展覽廳開唱，想把握最後機會的粉絲可得把握機會。

套票包含的交通部分，去程安排高鐵南下，回程搭乘「環島之星Hello Kitty繽紛列車」北上，讓粉絲們的追星之旅也能體驗全台最萌、最好玩的列車。列車上除了免費供應晚餐點心和飲品無限暢飲，還有多項娛樂車廂可讓旅客盡情玩樂，不管是手作體驗還是打卡拍照，車程時光完全不無聊；此外，還有卡拉OK車廂可以沿路歡唱，歌迷們能再次回味青峰的經典歌曲，用獨樹一幟的「峰」式音樂為此趟旅途劃下完美句點。

環島之星提供卡拉OK娛樂車廂，因此購買套票的粉絲們回程時還能在列車上回味青峰經典歌曲。（易遊網提供）

住宿方面則有2家飯店選擇，有以音樂風格為設計主軸的「捷絲旅高雄中正館」，鄰近高雄捷運技擊館站，距離衛武營一站即達，交通相當方便，套票專案每人6250元起；若想入住高雄最熱鬧繁華的三民區，可選擇由知名建築師李天鐸與設計大師吳宗岳打造的「德立莊博愛館」，以極簡設計風格營造質感住房體驗，套票專案每人僅5900元起。凡持花旗信用卡下單，輸入折扣碼代號「CITI06」，單筆還可再享500元優惠。

「德立莊博愛館」位於熱鬧繁華的三民區，順遊高雄超便利。（易遊網提供）

想購買套票須特別留意的是，專為青峰歌迷準備的限量套票，購票方式也加入互動巧思，凡欲訂購套票的鐵粉們，需於開賣前至吳青峰〈戀人絮語〉YouTube官方MV 留言區，輸入指定內容：#戀人絮語，並自由發揮你的叨叨絮語，即可獲得購買套票資格。

獲取資格後，明日中午12點再前往易遊網套票銷售網頁進行訂購，主辦單位將核對購票者之YouTube帳號及其留言，如留言帳號名稱填寫錯誤，以及留言時間晚於購票時間，或是重複購票者，皆視同不符購票規定。若符合購票規定者，將按訂購順序會發送付款通知，完成付款就可獲得演唱會套票內容，南下朝聖青峰為大家精心籌劃的音樂沙龍。更多套票內容與開賣資訊，可至易遊網官網查詢。