美國眾議院議長裴洛西訪台引發關注，媒體人「逆風的烏鴉」今（3）日點出了裴洛西堅持訪台的原因，甚至揭露內幕，逆風的烏鴉認為，身為美國眾議院議長，如果要選一個國家造訪，能獲得超級高的關切度，以及當地政客、媒體、民眾的重視，「全世界大概只有台灣能給他們這樣的聲量和關注度」。

逆風的烏鴉在臉書上表示，以樂團Air Supply舉例，他們喜歡來台灣開演唱會，當然是因為獲得了足夠的「反饋」的緣故。事實上，他們不但很愛來台灣演唱，而且曾經說過很多次，他們在台灣受到的重視，遠超過其他國家，而且他們自己也不太清楚為什麼。這樣的反饋，有歌迷的熱情，媒體的重視，最務實的是演唱會收入一定也超過在其他國家。而這些情況，對於一個已經算是「過氣」的團體來說，當然是很溫暖的。

逆風的烏鴉更接著說，「在我看來，裴洛西訪台差不多就是這麼一回事」，他認為，身為美國眾議院議長，裴洛西當然還稱不上是「過氣」；但確實以她的檔次，如果要選一個國家造訪能獲得超級高的關切度，以及當地政客、媒體、民眾的重視，大概也非台灣莫屬了。而其實不只是裴洛西，很多西方政治人物尤其國會議員體系的，也當掌握了這個聲量密碼。全世界大概只有台灣能給他們這樣的聲量和關注度，「最重要的，是台灣人完全不會在意他們在自己國內是不是有爭議，有醜聞」。