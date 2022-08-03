台東時尚小貴婦艾蜜莉，日前在臉書秀出極低腰牛仔褲搭配潮牌丁字褲（T back）的清涼辣照，她說，性感與低俗就在一線間，拍照時擺出1副「蝦款（怎麼樣）」的表情，接著眼神放空，便可擺脫俗艷、情色的標籤，性感又時尚 。

艾蜜莉曬出的辣照，穿著究極低腰的牛仔褲，露出纖腰、白皙腹部和丁字褲，雙手放腰際，長髮下的漂亮臉蛋擺出「怎麼樣」的酷酷表情，然後1雙美麗的眼眸呈放空狀態，她說，性感與低俗就在一線之間，這樣拍照就可擺脫俗艷感，而且性感得很時尚。

艾蜜莉表示，丁字褲在她高中時代很流行，日前看到國外1家潮牌將丁字褲注入潮流的類似廣告，身為時尚人也要跟風一下，就把自家精品服飾也融入丁字褲元素，而為了避免拍出來的照片流行情色，特別傳授這2招，展露性感與時尚以外，也博君一粲。

自喻「小貴婦」的艾蜜莉，高中畢業就到加拿大讀書，2011年到義大利馬蘭歐尼學院奢侈品品牌管理學系（現已改為精品品牌）攻讀碩士，1年時間拿到碩士學位，2013年返台創立了歐美時尚網路購物平台，2015年回家鄉開設複合式精品實體店面，要讓更多台東人享受與歐美零時差的時尚生活美學。

對時尚有高度敏銳與興趣的艾蜜莉說，回台東開精品店面很具挑戰性，雖然單價較高，仍有固定消費群，疫情期間不能出國，在進貨方面增加許多困擾，為了對抗不景氣，近期重新以少女心粉色系列打造精品旗艦店，商品區分為高價位及中低價位，頗受媽媽們喜愛。