疫情暴發政府管制移工入境，導致外籍看護代辦費用飆漲。台南市議員林燕祝3日質詢指出，有民眾陳情，指外籍看護的代辦費，從5年前1萬8000元飆漲到5萬2000元，漲幅將近3倍，實在很誇張；月薪更直接加價8000元，讓家有老病殘疾的民眾苦不堪言。勞工局長王鑫基答詢說，有聽聞此事，將調查了解。

市議會定期會今天進行勞工局業務報告時，林燕祝表示，台灣人口老化嚴重，每年增加2至3萬名看護需求；如今又碰上疫情，申請移工更加困難，讓台灣的看護市場嚴重失衡。

林燕祝還說，有民眾向她陳情，指外籍看護的代辦費用，從5年前的1萬8000元漲到5萬2000元，薪資也從1萬7000元一口氣加到2萬5000元；此外，台灣產業也全面性缺工，無論紡織、建材、食品、製造業，甚至連科學園區，也都深陷「缺工」之苦。

勞工局長王鑫基指出，坊間有聽聞此事，但尚無實據，將根據議員提供的資料進行調查，並向勞動部反映。