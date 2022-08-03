誠品藝文活動「早安！周日經典電影院」已邁入第八年，「2022年數位修復系列-下」從7月3日起「誠品電影院」就陸續上映了4部經典電影，像是曾獲威尼斯電影節最佳導演銀獅獎的《黑貓白貓》，最新4K數位修復版也已搶先全台各大影院放映給大家了！此活動主要希望讓大家重溫青春、浪漫又溫馨的深刻回憶場景；暑期已過一半，就讓我們來看看8月的每週日又將帶來哪4部電影佳作吧！

08/07《龍貓》

宮崎駿的動畫多成經典，《龍貓》也深受全球多數人喜愛。(圖/翻攝自甲上娛樂)

《龍貓》是日本動畫大師「宮崎駿」1988年的經典之作，三十多年過去仍深深烙印在一代又一代的孩子心中！故事溫暖家常又充滿童話感，內容也充滿想像與神秘感，讓兩小女孩再森林中與山林守護者「龍貓」展開奇妙又溫暖的邂逅；動畫透過精細的影像修復讓畫面更加出采，一定能使許多人重現記憶中的美好，非常適合親子一同來觀賞。

08/14《心靈遊戲》

影像風格與搞笑創意的絕佳鉅作，超越一般人想像極限。(圖/翻攝自光年映畫)

《心靈遊戲》是日本鬼才動畫導演「湯淺政明」的首部作品，也可說是他的封神之作！動畫呈現打破舊有常規，多天馬行空的畫面，大膽利用大廣角的風格，展現出獨樹一幟的畫風；整部動畫導演想傳達「人生可能只有一次，但心靈與意識會一直延續下去。」的想法給大家，可以感受一下運用奇幻敘事方式如何呈現一場人生饗宴。

08/21《令人討厭的松子的一生》

電影被稱為「華麗悲喜劇」。(圖/翻攝自電影《令人討厭的松子的一生》)

《令人討厭的松子的一生》是日本知名導演中島哲也的作品，被網友稱為一生必看的千禧年「華麗悲喜劇」經典！導演運用音樂劇及類似電視廣告的表現方式，將越悲慘的劇情，以越繽紛的畫面呈現，豪華又夢幻的風格讓人印象深刻，且看完後勁超強內心五味雜陳！

08/28《盛夏光年》

《盛夏光年》為台灣同志電影。(翻攝自/電影「盛夏光年」)

《盛夏光年》是台灣導演陳正道2006年作品，曾獲獲金馬獎多項提名，劇情內容以「同性」情感為主軸，述說青春裡一段沒結果的愛情體驗，以及對性別探索的認知。

「早安！周日經典電影院」活動直至9/25日，若8月沒有機會安排的朋友，也可以期待9月份的片單《阿飛正傳》、《吸血鬼獵人D》、《超時空甩尾》及《風櫃來的人》等電影，想知道更多詳情可至迷誠品官網查詢。