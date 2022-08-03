關主女優周甯被封為暗黑版Lulu。（ModelTV提供）

關主女優凌薇。（ModelTV提供）

李妍瑾、前反骨瑋哥和女優吳夢夢主持的ModelTV《男優練習生－極樂天堂爭霸戰》，打出高達250萬新台幣的培訓合約和獎金，上線3小時觀看即破萬，隱藏版的彩蛋版本再播出後隔日上架，引發老司機們大為轟動。

《男優練習生》拍攝當天李妍瑾和瑋哥剛好確診康復，兩人初次主持情慾節目，又正好有「腦霧」後遺症，李妍瑾狂吃螺絲、連節目名稱都記不住導致拍攝屢次NG，加上瑋哥多次忘詞，讓彼此相當挫折，坦言腦袋整個「ㄎㄧㄤ掉」。

而首次與李妍瑾搭檔的瑋哥分享當天狀況，表示壓力山大，節目一有空檔就狂背台詞，還被吳夢夢捕捉到背稿神情與平時瘋癲形象大相逕庭的畫面，但前輩李妍瑾不但沒生氣，還教導瑋哥主持秘訣，讓他倍感窩心。

《男優練習生》第2集將於6日上架，節目進入重頭戲，關主女優周甯和凌薇一到拍攝現場馬上受到參賽素人矚目，原來周甯被粉絲封為暗黑版Lulu（黃路梓茵），不僅外型有明星臉，還擁有豐滿上圍、俏麗短髮和機智靈敏的反應，先前更因嘗試BDSM女王的角色演技大爆發讓粉絲大為讚賞，當天也放話自己「口技了得」，要讓參賽素人受不「鳥」。

而另一位關主女優凌薇因與情趣娃娃撞名而受到Dcard網友熱烈討論，對於成為華語首次男優海選節目的關主，她認為身為獲勝男優不只要有三力「體力、耐力、腰力」外，還要有不畏懼來自大眾議論的心理素質，直言擔任AV女優從不在意酸民的酸言酸語，會為了喜愛她的粉絲繼續創造更好的作品。