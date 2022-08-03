暑假出海賞鯨旺季，不過最近陸方「動作頻頻」，今天共軍更宣佈將在台灣周邊海域展開軍演，花蓮賞鯨業者王登義說，今天賞鯨人數大幅減少，從原本每天出海約1500人次，只剩約5、6百人次，賞鯨人次少了近3分之2，可能連日感受兩岸緊張情勢，加上本周幼兒園開學在即，讓賞鯨遊客減少。

花蓮區漁會下午接獲交通部航港局來函，指共軍公佈於台灣周邊海域進行軍演因應措施，呼籲軍演期間相關船隻避開演習區域，改以替代航線方式進出花蓮港及和平港；也擔任花蓮區漁會常務監事王登義說，相關演習海域多屬公海，非經濟海域，目前是出海淡季，漁獲量較少，因此花蓮漁民未深受演習影響。但區漁會仍提醒出海船隻，注意航行安全。

「維納司」業者王登義說，暑假出海賞鯨旺季，但連日來美國國會議長抵台訪問消息，加上陸方釋出火藥味，使得出海賞鯨遊客顯著減少，不過這其中也包括暑假過了一半，幼兒園已陸續開學，不少家庭已在開學前全家出遊，因此賞鯨人潮確實較少。

王登義說，花蓮有5家賞鯨業者共7艘船，暑假期間每天約1000至1500人次出海量，連日來約只剩600人次，有些遊客電話表達退訂，但未說明退票原因。他說，現在是飛旋海豚、熱帶斑海豚出沒旺季，還有機會直擊偽虎鯨，仍呼籲遊客把握暑假出遊，來趟賞鯨之旅。