有著廣播界林志玲之稱的DJ圓圓(陳怡吟)，不僅外型甜美又有火辣身材，再加上擁有豐富主持經驗，頗受各大廠商的青睞，近來疫情逐漸回溫，不僅重返工作崗位，也抽空把握趨緩後的疫情，飛往新加坡放鬆玩樂，也和大家分享快樂出國旅行的心情點滴，3日曬出在空中游泳池泳裝照，辣眼睛畫面讓人嗨翻。

近日DJ圓圓在FB曬出多張比基尼照，只見她曬出在住宿飯店的游泳照，周圍都是遊客，圓圓頭髮紮成兩辮，穿著白色比基尼，胸前圓弧擠出一條養眼事業線，照片中，她側臥在泳池周圍的粉綠色躺椅，朝大家展示上等好身材，秀出一截纖細蠻腰和鉛筆玉腿。

DJ圓圓躺椅擺出多種性感姿勢。(圖/DJ圓圓 IG、FB)

DJ圓圓濕身走出泳池，完整露出全身曲線。(圖/DJ 圓圓 FB)

圓圓一連擺出多種姿勢，辮子恰好落在雙球中間，低胸美景差點呼之欲出，泳裝上的胸罩繡上卡通圖案，增加童趣外也多點俏皮味道，圓圓下身搭配鮮黃色小丁褲，出水過後布料吸滿池水，讓她多了點濕身性感誘惑，而在她轉過身後更是無比火辣，光後面那一大片美背，又浮在泳池水面，引人浮想翩翩。

DJ圓圓正、背面部位都很養眼。(圖/DJ 圓圓 FB)

事實上，圓圓去年曾是疫情受災戶，去年5月到9月主持工作全面停擺，不是取消就是延期，讓她荷包大失血，粗估至少損失50萬，不過其實她從未停下演藝規劃的腳步，還曾為10萬酬金飛往大陸工作，只要有工作她都照接，這些日子的疫情回穩，她也常分享在台主持日常，美麗身影又活躍在觀眾眼前。