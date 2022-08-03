TVBS《女人我最大》助理主持人徐凱希、卞慶華，特別在七夕情人節前夕分享約會裝扮，徐凱希表示自己特別注重約會裝扮，讓自己穿得舒適又不失漂亮是首要條件；自曝是「腿控」的卞慶華則說：「只要有露腿就很OK。」

愛過節的卞慶華透露曾在七夕情人節親自下廚、預訂餐廳慶祝；徐凱希則透露很多時候都是看到朋友在社群的發文，才驚覺當天是情人節，至於今年的情人節則是將在工作中度過，「天天都是情人節。」卞慶華聊起最印象深刻的過節經驗說道，「有次在武陵農場露營慶祝，兩人一起搭帳篷、整理裝備、烹調食物、再來一點小酒，靜靜的享受山裡的寂靜，蠻浪漫的」。

七夕約會將如何打扮妝容？卞慶華坦言自己最在意髮型，「男生的妝可以簡單畫個眉毛即可，但髮型是一個男人的生命，對的髮型會上天堂，不對的髮型不管怎麼樣都會看起來既邋遢又沒精神，就算穿搭跟化妝都完美，也會讓自己看起來怎樣都不對」，他說過去曾有一次運動完就去約會，整個頭髮像是鳥巢非常NG，整個自信心都打折；他笑說之前曾經有過多次頭髮剪糟的經驗，多虧現在擔任女大助理主持，知道怎麼做造型、修飾臉型比例更好。《女人我最大》每周一到周五晚間9點在TVBS歡樂台播出。