飛魚神的挑戰解謎活動，民眾將可以扮演勇者在大廳探索並找出飛魚神的寶藏，深受親子歡迎。（史前館提供／蔡旻妤台東傳真）

飛魚神的挑戰解謎活動，民眾將可以扮演勇者在大廳探索並找出飛魚神的寶藏，深受親子歡迎。（史前館提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台灣史前文化博物館推出「台灣的飛魚」環境教育課程並設立展示空間，也規畫「飛魚神挑戰」解謎活動。民眾除了可近距離觀察台灣的飛魚、認識飛魚文化，也可以扮演勇者在大廳探索並找出飛魚神的寶藏，一起幫助飛魚族群永續生存。

史博館表示，飛魚神挑戰描述假想世界中的飛魚國度，即將面臨一連串的大災難，導致飛魚們相繼逝去，為了飛魚們的未來，倖存的飛魚們拿出當年飛魚神的藏寶圖，祈禱有勇者出現找出寶藏，幫助飛魚一族度過災難。

「歡迎大小朋友一同來體驗解謎」史博館長王長華表示，民眾可以到飛魚展示攤領取飛魚神的藏寶圖，扮演勇者，在史前館中探索，尋找散落在館內的飛魚一族，藉由展版資訊解開藏寶圖上密碼，幫助飛魚一族回復以往生機。

王長華說明，環境教育展示區展示出台灣常見的4種飛魚，黑鰭飛魚、白鰭飛魚、紫斑鰭飛魚及斑鰭飛魚的1：1模型，維妙維肖的飛魚模型讓民眾可以清楚了解飛魚的大小及種類差異。同時可以瞭解蘭嶼的達悟族、基隆及恆春的漁民是如何捕捉及利用飛魚，並延伸出飛魚文化。

史博館研究助理邱瓊儀表示，因常設展廳籌備中、尚未開放，特展搶先看期間民眾可登記免費入館參觀，開館日為周二至周日上午9時至下午4時，並於上午9：30、下午2：30提供定時導覽服務；團體觀眾可預約專人導覽（https：／／reurl.cc／W1E6Vy）。