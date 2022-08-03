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裴洛西在飛機起飛後發布新推文，稱美方代表團3日與前政治犯們一起參訪國家人權博物館，向為台灣民主受苦和奮鬥的英雄們致敬，並聽取民運人士們的意見。

Together with former political prisoners our delegation visited the Nat’l Human Rights Museum: a tribute to heroes who suffered & fought for Taiwan’s Democracy. Then we heard from civil society leaders on human rights. We came to listen & learn; we left inspired by their courage. pic.twitter.com/dsKa02n0Ka — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日在搭機離開台灣前於推特上發文表示，美方代表團十分榮幸與台灣總統蔡英文見面，並強調美國對台灣人的承諾「堅定不移」，從現在到數十年後都一樣。

裴洛西登機前於推特表示，美國國會代表團有幸與蔡英文總統見面，討論如何深化美國與台灣的經濟聯繫、進一步加強雙方的安全夥伴關係，以及捍衛共同的民主價值觀。

裴洛西也再次表示，她非常榮幸獲蔡英文總統頒發「特種大綬卿雲勳章」，稱其象徵「我們寶貴的友誼」。

裴洛西最後強調，美國對台灣人的承諾「堅定不移」，從現在到數十年後都一樣。

It was also my high honor to receive from President @iingwen of Taiwan the Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon: a symbol of our treasured friendship. Make no mistake: America remains unwavering in our commitment to the people of Taiwan– now & for decades to come. pic.twitter.com/yFcVQil4TT — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022

在登機前稍早，裴洛西還在推特上表示，美國代表團有幸與立法院副院長蔡其昌見面，重申對台灣民主的堅定支持，包括安全、穩定、經濟成長和政府治理等；並稱代表團已與確診新冠肺炎（COVID-19）的立法院長游錫堃進行視訊通話，祝他早日康復。

這並非美國眾議院議長首次訪台，1997年時，時任議長金瑞契（Newt Gingrich）便曾訪問台灣。美國「有線電視新聞網」（CNN）先前報導，裴洛西4月就傳出計畫訪問台灣，但因為當時確診新冠肺炎，導致她的整趟亞洲訪問被迫往後推延。