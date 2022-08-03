台灣咖啡小農們現場將咖啡豆進行脫殼、選豆，準備烘焙咖啡豆。（柯宗緯翻攝）

竹梅源莊園的創辦人王源林頒發禮品給參賽咖啡小農。（柯宗緯翻攝）

第二屆竹梅源臺灣精品咖啡大賞，近日在高雄寶來的竹梅源莊園如火如荼的展開，邀請台灣首位WBrC世界咖啡沖煮大賽冠軍王策、世界咖啡大賽烘豆冠軍賴昱權、世界咖啡杯測大賽冠軍劉邦禹等多位頂尖人士作為活動的評審，並採二階段評鑑，吸引全國各地咖啡好手齊聚比拚。

這次報名參與賽事的莊園遍及全國各地區，大部分的莊園都把最好的咖啡生豆留在這場比賽，主辦單位以嚴謹、公平、公正的方式進行審核，並給予最專業的回饋，活動中也會邀請參加賽事的莊園代表分享經驗。

臺灣本土生產咖啡豆已有百年歷史，但受到地理環境等因素影響，產量相對不多，近年來臺灣咖啡逐漸朝向「精品咖啡」，由在地的咖啡農研發出專屬於臺灣特色的咖啡，且生產出的生豆品質也受到咖啡品質學會的肯定。

此外，農糧署前幾年就開始輔導並推廣各個咖啡產區發展精品咖啡，並由縣市政府輪流辦理全國咖啡評鑑競賽，去年受新冠肺炎疫情影響停辦，因此由竹梅源莊園獨挑大樑，主辦第一屆竹梅源臺灣精品咖啡大賞，這也是首場由民營企業辦理的國際級咖啡評鑑賽，獲得相當熱烈的回響。

竹梅源莊園創辦人王源林提到，咖啡是一種文化的傳承，農民將技藝昇華為記憶，並將這些記憶寫這片土地代代相傳，然而臺灣的精品咖啡雖於國際中頗負盛名，卻缺乏讓咖啡農們發光發熱的舞台。

王源林說，竹梅源莊園本著對咖啡的熱情與信念，一肩擔起推廣臺灣精品咖啡的使命，期望在往後十年甚至是二十年，讓這些經驗與際遇，成就臺灣在地咖啡農們出產的每一顆咖啡。