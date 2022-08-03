東港高中3日為新任校長侯淑禎（前排右）舉辦歡迎會，「屏工幫」66人現身祝賀超溫馨。（謝佳潾攝）

東港高中新任校長侯淑禎是屏工培育的首位女校長，她感謝18年的行政職涯壯大她更上層樓，並加入東港百年老校大家庭。（謝佳潾攝）

東港高中新任校長侯淑禎是屏工培育的首位女校長，她感謝18年的行政職涯壯大她更上層樓，並加入東港百年老校大家庭。（謝佳潾攝）

東港高中3日為新任校長侯淑禎舉辦歡迎會，「屏工幫」66人現身祝賀超溫馨，侯是屏工培育的首位女校長，任職教務處組長時跟過4名後來也當校長的主任，她感謝是18年的行政職涯壯大她更上層樓，並加入東港百年老校大家庭。

現年47歲的侯淑禎，土生土長屏東人，台灣師範大學畢業後即返鄉工作，在屏工服務的22年中，有18年擔任行政職，當中在教務處任組長11年，期間跟過的4名主任後來都成為校長，分別為屏科實驗高中校長陳志偉、恆春工商校長蔡俊彥、屏工校長柯朝塗、屏女退休校長林勳棟。

侯淑禎巾幗不讓鬚眉，之後不僅也接任教務處主任，更成為屏工創校82年來培育出的首個女校長，再次擦亮屏工「校長搖籃」的金字招牌。對此，侯淑禎感謝道，是屏工訓練她的行政能力，也是屏工讓她能自信滿滿跨出職涯的另一步。

在親友的鼓勵下，侯淑禎今年決定報考校長，不負眾望的首次參加遴選即雀屏中選，她笑說，除自身努力外，溫王爺也有保佑。她指出，自己雖非東港人，但有很多東港朋友，在他們的影響下，只要有不順心的事就會到東隆宮拜拜，這次校長遴選前也有拜過溫王爺。

她說，信仰是她與東港的一種緣份，她對東港的一切充滿好奇，她相信富有文化底蘊的地方能孕育出各式人才，目前國中部招生爆滿，還有30餘人候補中，高中部的數理及雙語教學語文實驗班則是升學率很高，她很期待也會加倍努力讓學校變得更好。

但她不諱言，東港高中的國中部與高中部2種不同學制，對她來說是個挑戰，不過她有信心能藉多年的行政長才及電子資訊工程專業，帶領百年老校邁向另個里程碑，也會接續辦好百年校慶活動，與老師、學生擦出不一樣的火花。