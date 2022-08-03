長興（1717）受昆山、大上海地區封控及合成樹脂、特用化學品出貨持穩等多空因素干擾，第二季營收小幅季增6.64％，毛利率21.98％，維持上季水準，稅後淨利8.91億元，季增0.28％；上半年營收年增4.65％，為歷年同期新高，稅後淨利17.8億元，年減6.28％，EPS 1.43元。

長興表示，因應原物料上漲，去年起陸續調漲產品價格，今年上半年需求暢旺，營收創下歷年同期新高，惟產品組合變動影響，毛利率22.09％，較去年同期減少0.27個百分點，獲利表現略低於去年同期。下半年邁入傳統旺季，將在原料成本走勢平穩之下，持續優化產品組合及經營管理能力，力保獲利穩定。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商；產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料。其中，合成樹脂主分塗料樹脂、通用樹脂及不飽和聚酯樹脂三大類；PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑(DF)、銅箔基板(CCL)。

長興指出，上半年營收佔比為合成樹脂48.31％、電子材料25.69％、特用材料25.17％。其中，合成樹脂穩定回溫；乾膜光阻出貨受昆山封控及下游需求減緩影響，電子材料營收佔比下滑；特用材料維持穩定需求。

強化利基，長興除兩岸、美、泰、日、馬來西亞、義大利等共23個生產基地，並在高雄、蘇州設立研發中心，也在北京及大陸7個廠內配置實驗室，深耕材料產業，開發高端產品應用。

長興認為，受外在環境影響，全球通膨及經濟衰退疑慮升溫，市場保守觀望氣氛濃厚。下半年為傳統旺季，將積極推廣銷售，在原料成本走勢平穩下，持續優化產品組合及經營管理能力，保持獲利穩定。