美股連漲後回檔，台股3日在平盤上下震盪收小紅，外資賣超力道趨緩，新台幣也在30元大關偏弱整理，尾盤央行進場調節後豬羊變色，由貶轉升，終場收在29.99元兌1美元的全日最高價，升值0.6分，終結連續三個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量9.26億美元。
外匯交易員表示，美股因美國眾議院議長裴洛西抵台，引發區域情勢緊張，及聯準會（Fed）官員鷹派言論再起，且企業財報不佳，四大指數全部收黑，亞股則是有漲有跌，台股走勢不明確，徘徊在平盤附近，最後拉尾盤小漲29點至14,777點，新台幣隨台股亦步亦趨，央行力守2字頭態度堅定。
外匯交易員指出，外資賣超力道雖縮小至61億元，匯出方向卻不變，且出口商拋匯還是偏淡，全靠央行力撐，尾盤全力阻貶，暫時仍無法站穩30元價位。股匯市震盪可望隨裴洛西離台轉緩和，但外資預料續匯出下，只要央行一放手，短線新台幣將立即站上3字頭。
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