台中國家歌劇院自製歌劇《糖果屋》，受疫情影響延期1年後，即將在8月12日至14日登場，德國作曲家洪伯定克代表作品《糖果屋》歌劇，改編自格林童話，是各大歌劇院為青少年定期展演的「入門款歌劇」。台中國家藝術總監邱瑗今天在宣告記者會中表示，歌劇院每年規畫不同形式、風格的歌劇，讓看歌劇不只是大人的事，全家人都可以來看。

台中國家歌劇院以現代視角賦予《糖果屋》全新樣貌，由跨領域藝術家Ballboss擔任導演，並將場景搬到現代，巧妙拉近童話與現實生活的距離，由旅德次女高音石易巧、知名聲樂家鄭思筠、翁若珮及趙方豪等共組一家人，其中，翁若珮在劇中則同飾母親和女巫兩角。

Ballboss在宣告會中表示，《糖果屋》是一齣闔家觀賞、沒有門檻的歌劇，原始故事架構是父母因貧窮而把小孩丟進森林， 台中國家歌劇院版則將時空背景從童話黑森林搬到現代家庭生活領域，重新賦予角色設定，以大人與小孩的角度反思探討「現代人窮什麼？缺乏什麼？」。

該劇因疫情延期讓製作演出團隊融成一家人。石易巧說，這是她第三次參與《糖果屋》製作，對導演挖掘與探索角色的功力印象深刻；鄭思筠表示，第一次唱德文歌劇，尤其還是兒童劇；翁若珮指出，媽媽和女巫都要「騙」小孩，兩種「騙」截然不同，性格差異備受挑戰；趙方豪指出，Ballboss執導的《糖果屋》以現代生活呈現親情互動，是他看過最沒有距離感的版本。

劇中的擺設與道具不但真實，且色彩鮮艷，由資深設計群、歌劇院技術部與舞監助理們包辦製作，導演Ballboss也發揮插畫專業，親自描繪劇中「伊森斯坦森林超市」場景，透過投影彷彿將繪本直接搬上舞台。