新北市環保局2日接獲民眾反映新北市中和區中原溝變成褐色，稽查員24小時內接力循可疑跡證追查後，終查獲臨近中原溝旁的科學園區內，某金屬製品製造公司將酸性廢液廢水排入雨水道，導致中原溝變色，當場依《水汙法》告發，最高可處300萬元以下罰鍰，並要求業者立即改善。

環保局指出，2日收到通報後立即前往現場，依民眾提供照片資訊、河溝殘跡並調閱周遭監視設備，鎖定可疑排放水路為鄰近科學園區廠辦，區內溝渠尚殘留顏色，經現場快篩檢驗呈現強酸性反應，環保局立即清查全棟大樓。

稽查員鎖定範圍內某金屬製品製造公司為可疑對象，因稽查已至深夜，且該業者現場督促其所屬人員下班並關閉大門增加稽查困難度，環保局只好現場採集水樣保存並連夜擬訂稽查策略。

環保人員3日一早整備相關證據，在業者上班之際率隊進場查核，經向業者說明連夜掌握證據並於該業者作業區、溝渠確實殘有酸性液體，其顏色、性質與中原溝汙染特性相同。

業者終於坦承於2日下午員工清洗作業時，將酸性廢液由雨水溝排放至中原溝，環保局現場依法告發。

環保局強調，針對中原溝水質改善部分，市府已納入「新北市河川流域治理平台」重點列管推動改善工作，並按時追蹤辦理進度，呼籲業者千萬不要心存僥倖，挑戰市府鏟除不法決心。