前台北101董事長林鴻明被控掏空股票上市的金尚昌公司，最高法院依違反《證券交易法》判刑8年、沒收犯罪所得3億500萬元定讞，須入監服刑，林鴻明已於上周提前向台北地檢署報到入監服刑。

林鴻明是「三重幫」、宏國集團第二代，其父親是宏國集團創辦人林堉琪，他是原名「林三號」的金尚昌公司實際負責人，該公司以淡水水仙段13筆土地及米蘭段59筆土地，分別向中聯信託設定抵押擔保借款11億元及7億多元，但2001年起即未正常繳息。

林鴻明因覬覦這些土地開發利益，將土地移轉給自己掌控。其中，2002年他指示人頭買受米蘭段土地，在中聯信託未同意下，將土地所有權移轉給人頭，再回流4.8億元的利益給林三號公司，獲利3.05億元。

至於水仙段土地部分，林安排白天鵝建設公司以12億元標購債權，再使白天鵝公司將債權讓與給他掌控的啟揚公司，水仙段土地擔保等債務以7.5億元取得，但他未付清價款。

林再指示金尚昌公司與啟揚公司締訂「以物抵債」契約，使金尚昌公司將水仙段土地及興建權利移轉給啟揚公司，以「抵償」該土地擔保的本金11億元債務，金尚昌公司因此遭受1.4多億元的損害，讓啟揚公司獲取利益。

台灣高等法院更二審認為，林鴻明是具有社經地位的企業家，竟趁公司經營困難之際，精心謀劃、掩飾關係人交易，犧牲公司及全體股東最大利益牟取私利，導致公司、股東遭受重大損害，又未據實揭露，嚴重危害證券市場的穩定及投資人、公司利害關係人之權益。

更二審考量林男犯後飾詞卸責，態度不佳，致使公司受損程度、不法所得數額甚鉅，依《證交法》各判刑3年、6年，並定應執行徒刑8年，案經上訴，最高法院於7月22日駁回，全案確定，並通知檢方啟動防逃機制。

據了解，林鴻明上周提前向北檢報到，檢方已發監執行。