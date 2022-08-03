桃園防疫關懷包有「澎湃包」美名，但議員3日直指每包3公斤是沉重負擔，公所都要出動推車搬運。（蔡依珍攝）

桃園防疫關懷包有「澎湃包」美名，一度引發外縣市民眾包車來領，不分黨派議員3日都直指每包3公斤對發放的里幹事、役男是沉重負擔，建議減少飲料、奶製品等重物，改發維他命營養品，民政局長陳靜航讚是好建議，下一批採購案將列入考慮。

議員吳嘉和說，桃園防疫關懷包內含5支快篩試劑、泡麵5包、蘇打餅乾、口罩、垃圾袋，以及2罐保久乳、2罐青茶、甜八寶、牛奶花生湯等，瓶瓶罐罐重量佔關懷包9成，但實際到第一線，很多民眾都不要零食、飲料，只拿快篩劑，建議改發維他命，增強抵抗力跟防疫效益。

議員舒翠玲則說，確診後馬上服用清冠一號，症狀會減輕很多，但現行視訊問診要先看西醫確診後，才能到中醫掛號，往往已拖延3到4天，建議防疫關懷包內附「類清冠一號」。

議員鄭淑方、黃家齊、郭麗華等人則指里幹事們工作本就繁重，負責確診者關懷更是壓力大，爆發離職潮，呼籲關心第一線公所基層同仁跟里長身心健康。

民政局長陳靜航說，當初是為讓居檢者在家度過14天所設計的「糧草包」，確診者則由衛生局服務，因日前確診者大幅增加才改由民政局發放，扣除5隻快篩試劑由衛生局提供外，每包預算約350元，5月13日至今已發送32萬份，近期才採購22萬份，將待發送完畢後研擬下一批添購營養品。

至於清冠一號因為是處方藥，必須由中醫師開立處方籤後才能購買，而類清冠一號因品質無法保證，暫時不考慮納入關懷包內。