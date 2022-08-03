香蕉研究所持續研發相關加工品，為蕉農拓展通路。（林和生攝）

以促進台灣香蕉事業發展的香蕉研究所，近期參加大學校長交接典禮時，突發奇想，利用食用蕉與觀賞蕉為基底，信手拈來的創意盆栽，瞬間在茶會上成為焦點，不僅詢問度爆表，更意外獲得廣大迴響。

創意發想的香蕉研究所所長邱祝櫻表示，過去友好單位邀請參加交接、開幕等慶祝活動時，都會事前詢問對方，希望收到蘭花盆栽亦或香蕉伴手禮，後者選擇最多，這也讓她開始有些想法浮現。

日前屏東科技大學校長交接典禮，邱祝櫻找來幾個平時有插花興趣的同事，以平時食用的香蕉為底，搭配紫夢幻、紅蕉及火炬蕉等觀賞蕉，並以香蕉花苞、蕉苗作為裝飾，一盆豐富的祝賀盆栽就大功告成。

邱說，盆栽原本擺放在校長室，交接典禮結束，會場人員發現茶會上少了水果，她馬上請人將盆栽端了出來，一人一根就直接拔取食用，既不沾手，又有「蕉朋友」及「蕉蕉者」諧音，獲得熱烈討論，會場上就有不少人積極探詢訂購方式，再一次成功行銷香蕉。

被問到未來是否量產？邱祝櫻表示，避免與民爭利，目前沒有這個想法，只是提供花藝業者及設計師有更多想像，若有需求，香蕉研究所可以提供整套包括香蕉在內的素材，畢竟平常就有提供宅配服務，目的還是希望坊間針對香蕉能夠多多消費，順勢拓展農民銷售管道。

過去香蕉價格幾年就會有一次大漲大跌，避免蕉土蕉金狀況不斷輪迴，香蕉研究所積極開發相關產品，目前與食品加工業者合作推出各種口味的果乾餅乾，還與烘焙業者共同研發沙其瑪，加上香蕉創意盆栽，邱祝櫻不諱言，都是為了穩定蕉價進行超前部署。