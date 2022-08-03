台南市目前總計有1281台自動體外心臟電擊去顫器（簡稱AED），平均每10萬人即有69台，高於全國平均50台，台南市政府今天也率先全台首創啟動AED巡檢計畫並建置雲端平台，先針對超過保固期的300台先巡檢，2年完成1281台巡檢，確保每台AED都能發揮功用。

台灣從2013年起規範於公共場所廣設AED，然而AED保固期一般為5至8年，過了保固期若缺少定期檢查與維護，AED失效反而會導致急救失敗。台南市衛生局今年啟動「AED雲端管理平台建置及公部門AED效能巡檢計畫」，

市長黃偉哲表示，他說，車子也每年要定檢，身體也是每年要健檢，從國外數字來看，很多人生命喪失是因為AED失效，要用時才知道無效，不是電壓不足，就是設備故障，救人如救火，台南率先啟動巡檢計畫及雲端平台，在AED普及率不斷提升同時，也能確保其妥善率，守護市民健康。

衛生局醫事科指出，初步已完成幾起巡檢工作，目前巡檢發現多數為電子貼片過期、電池過期等問題，因此也將先針對已超過保固期的300多AED做優先巡檢，該計畫為期2年，今明兩年會將全市1281台全部巡檢一遍。

衛生局長許以霖表示，AED相關法令只規定定期檢視其功能，但無細項與罰則，衛福部目前已在修訂法令中。衛生局說，AED即使過了保固期還是可以使用，但必須要經常維護檢修。

許以霖強調，「AED雲端管理平台建置及公部門AED效能巡檢計畫」除建置台南專屬「AED雲端管理平台」，也將在80組AED收納箱上裝設IoT即時監控模組，由巡檢人員運用「AED檢測儀器」判讀AED是否能正常運作，檢測結果透過APP傳送至AED雲端管理平台，管理人員能隨時掌握及監管AED設備狀況，主管機關也可隨時取得巡檢結果與專屬AED狀況資料。

此外，IoT即時監控模組未來亦可與消防急救單位串聯，消防人員可透過IoT即時監控模組啟動AED響鈴警示，讓救護者可在最短時間找到鄰近AED．打造完善緊急救援網。