公平會3日委員會議決議通過，興富發建設股份有限公司與巨豐旅館管理顧問股份有限公司於銷售高雄市「鉑愛悦」預售屋過程，未以書面提供地盤圖、各戶持分總表及預售屋買賣契約書等預售屋重要交易資訊予購屋人審閱，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反《公平法》第25條規定，分別處興富發公司120萬元罰鍰、巨豐公司40萬元罰鍰。

公平會表示，2021年9月16日內政部會同相關權責機關至本建案銷售中心進行聯合稽查時，發現銷售現場並未提供地盤圖、各戶持分總表，以及預售屋買賣契約書三項重要交易資訊予購屋人審閱。

公平會指出，經調查瞭解，本建案自2021年8月25日開始銷售至2021年9月16日聯合稽查當日，短短時日即已銷售50戶，然而興富發公司與巨豐公司於該期間均未備妥前述三項重要交易資訊予購屋人審閱。

公平會提醒，預售屋相關圖說、全區各戶之主建物、附屬建物與共有部分之面積及共有部分之分攤比例，以及交易雙方之權利義務定型化契約等皆為影響消費者購屋決定之重要交易資訊，建商應以書面提供予購屋人審閱，始能審慎評估。

公平會表示，本案建商及代銷業者在自身重要交易資訊尚未完備提供前，即貿然銷售，對於不動產交易經驗不多之消費者而言，易使消費者在資訊不對稱之情狀下作出未充分評估的消費決定，而影響自身權益；且該銷售行為已具有影響多數受害人之效果，對於其他依法令規定提供該等重要交易資訊之同業，有使其喪失公平交易機會產生不公平競爭之虞，已構成足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定。