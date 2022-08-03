氣動元件大廠亞德客-KY（1590）7月接單金額大於出貨，大陸部分城市7月仍傳出疫情，仍延續6月疫情管制，部分客戶等待大陸地方政府發布刺激經濟獎勵措施實施細則，不急著拉貨，自結7月不論以人民幣或新台幣計價合併營收，只創同期次高；上半年合併營收以人民幣或新台幣計價，都小幅增長，改寫同期新高。

亞德客3日公布自結7月合併營收人民幣4.46億餘元，較去年同期減少14.42％；以新台幣計價為19.79億元，比去年同期減少12.20％；前七月合併營收人民幣35.48億元，較去年同期增加1.31％，以新台幣計價為157.10億元，較去年同期增加3.20％。亞德客表示，7月來自能源與照明設備、電池行業、通用機械及汽車行業等出貨有較高的增長率。

亞德客表示，亞德客7月接單金額仍高於出貨，甚至比6月好，出貨仍延續6月受到部分城市對疫情的管控，以及部分客戶因等待地方政府發布獎勵政策細則而延遲出貨等影響。另外，有些客戶觀望中國中央政府二十大會議選舉及全球高通膨的演變狀況，轉趨保守擴充產能，亞德客這些都只是短期影響，需求只是遞延到未來幾個月或季度。