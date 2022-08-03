國際油價走跌，航空公司的燃油附加費跟著調降，長榮、華航皆宣布8月7日起調整台灣地區出發行程的客運燃油附加費，短程航線調降7.5美元（新台幣225元）、長程調降19.5美元（新台幣585元）。

華航及長榮公告指出，公司報奉交通部民航局核可自今年8月7日起，針對台灣地區出發行程所收取之航空客運燃油附加費，短程航線（包含香港航線）每航段收取30美元（新台幣900元），長程航線每航段78美元（新台幣2340元）。