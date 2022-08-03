災後經消防人員檢查發現，該大樓的手動報警設備後方竟遭連結電阻遮斷迴路，致使住戶家內部火警探測器失去探測功能，影響消防人員救災及民眾逃生時效。黃框處為遭擅改增加的電阻。(新北市消防局提供)

新北市淡水區水碓一處社區大樓26日晚間7時許傳出火警，當消防人員趕至現場時，外觀雖未發現明顯火煙，但大樓的消防設備卻未有任何作動，導致消防人員第一時間無法獲得明確資訊；事後調查發現，該大樓的火警受信總機竟被遮斷迴路，導致失去探測功能，目前消防局已約談該大樓總幹事及消防設備檢修人員，以釐清責任歸屬。

消防局指出，當時災害發生時，大樓火警受信總機第一時間未顯示起火層該火警分區有火災發生，因此無法得知正確火警樓層，致使消防人員無法立即至起火層搶救，警鈴也未即時發出警報提醒民眾疏散。

直到消防人員發現起火戶破門進入搶救時，現場濃煙密佈火勢燃燒猛烈，且屋內大量使用木板裝潢並封閉窗戶，搶救過程時臥室內發現2名傷者，立即救出送醫搶救仍宣告不治。

災後經消防人員檢查發現，該大樓的手動報警設備後方竟遭連結電阻遮斷迴路，致使住戶家內部火警探測器失去探測功能，影響消防人員救災及民眾逃生時效。

消防局表示，近日已對該大樓總幹事及負責檢修消防設備的專技人員等3人製作談話筆錄，以釐清事故發生歸屬，但由於事發地點是住宅非營業場所，目前消防局初步僅能開出限改單，令其在期限內改善。

消防局補充指出，有鑑於2020年北市錢櫃發生火災，當時火警受信總機遭關閉無法立即通報，最後造成人命傷亡，依《消防法》第6條第1項所定標準，應設置消防安全設備之供營業使用場所，其管理權人未依規定設置或維護發生火災時致人於死者，將處1年以上7年以下有期徒刑。

警方表示，後續也將持續深入調查，以釐清相關的責任歸屬。